Стало известно, в какую сумму обошлось лечение Шумахера

Коринна Шумахер, супруга семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, рассказала, в какую сумму обошлось лечение ее мужа.

В документальном фильме Netflix женщина рассказала, что семья потратила на медицинские процедуры, которые проходил гонщик на Майорке и в Швейцарии, £20 млн (более 2 млрд рублей, — «Газета.Ru»). Также Коринна Шумахер сообщила, что ее супруг продолжает восстановление у себя дома в Швейцарии.

Ранее сообщалось, что Коринна Шумахер Netflix, рассказывая о состоянии мужа.

Напомним, в декабре 2013 года гонщик получил черепно-мозговую травму во время катания на горных лыжах во Франции. Врачи выявили у Шумахера множественные повреждения обоих полушарий мозга и кровоизлияние.

Летом 2014 года его вывели из комы, а с сентября начали курс реабилитации на вилле в Швейцарии, на берегу Женевского озера. С этих пор официальных данных о состоянии здоровья спортсмена не поступало.

Михаэлю Шумахеру 52 года. На его счету — семь побед на «Формуле-1». Из них пять раз он выигрывал гонку в составе «Феррари».