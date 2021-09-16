Женщина-стюард подумала, что умерла, когда увидела над собой Роналду

Женщина-стюард, в которую угодил мячом нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду на разминке матчем Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (1:2), рассказала об этом моменте.

Напомним, Роналду сбил женщину, случайно ударив по ней мячом перед матчем со швейцарским клубом. Футболист перелез через ограждение и подошел к пострадавшей, которой оказывали медицинскую помощь, и извинился.

«Это был очень сильный удар, после которого я упала. Затем я увидела над собой Роналду и сказала: «Боже, я умерла?» Он ответил: «Нет, нет. Извините меня! Что случилось? Вы в порядке?»

Было очень больно, однако когда я увидела его, головную боль как рукой сняло», — приводит слова женщины Daily Star.

«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду сделал подарок женщине, в которую попал мячом перед матчем Лиги чемпионов.