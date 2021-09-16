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Олимпиада 2020

Украинка Магучих — о фото с Ласицкене: появились инструкции

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Dylan Martinez/Reuters

Бронзовый призер летней Олимпиады-2020 в прыжках в высоту Ярослава Могучих высказалась о скандальных фотографиях с победительницей Игр в Токио Марией Ласицкене.

«Инструкции появились. Но двигаемся дальше и посмотрим, как это будет в будущем.

Реакция на фото? Конечно, немного эмоционально тяжело. Это было тяжело, когда мы были на Олимпиаде, когда все случилось. Но потом меня мой тренер настраивала, что надо абстрагироваться, делать свое дело и более спокойно реагировать на это», — цитирует Магучих «Информатор».

Ласицкене и Магучих сделали совместную фотографию после соревнований в прыжках в высоту на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Чемпионка Игр-2020 была с флагом Олимпийского комитета России, а завоевавшая бронзу Магучих — с флагом Украины.

Из-за снимка на Могучих обрушилась волна критики со стороны соотечественников.

9 сентября австралийская прыгунья Элинор Паттерсон опубликовала в Instagram фотографию, на которой рядом друг с другом запечатлены Ласицкене и Магучих.

Ранее глава Федерации легкой атлетики Украины Равиль Сафиуллин высказался о фото Магучих с Ласицкене.

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Олимпиада 2020
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