Черчесов поздравил «Легию» с победой над «Спартаком»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил польскую «Легию» с победой над «Спартаком» (1:0) в матче Лиги Европы, передает «Чемпионат».

«Вчера у меня состоялась теплая встреча с владельцем польской «Легии» Дариушем Миодуски и главным тренером Чеславом Михневичем. Мы говорили на многие темы, но не касались предстоящей игры. Благодарю коллег за внимание и за подаренную мне персональную клубную футболку», — сказал Черчесов.

Специалист отметил, что матч «Спартак» — «Легия» получился напряженным, так как обе команды хотели победить в стартовом матче Лиги Европы. По мнению Черчесова, во втором тайме красно-белые выглядели лучше польского соперника, но не смогли реализовать свои моменты, что стало ключевым фактором в поражении подопечных Руя Витории.

«В результате в концовке встречи одна из контратак «Легии», которая играла вторым номером, привела к забитому голу. Поздравляю польскую команду с важной победой», — добавил специалист.

Напомним, что Черчесов долгое время выступал за красно-белых, а с 2007 по 2008 год тренировал команду. В «Легии» он работал с 2015 по 2016 год и выиграл с клубом чемпионат и Кубок Польши.

Ранее Черчесов рассказал, за кого будет болеть в матче «Спартак» — «Легия».