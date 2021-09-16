Форвард «Аякса» забил четыре мяча в дебютной игре в Лиге Чемпионов

Амстердамский «Аякс» в стартовом матче Лиги чемпионов одержал крупную победу над лиссабонским «Спортингом» со счетом 5:1.

В составе голландской команды покером отметился 27-летний Себастьян Аллер. Примечательно, что это был его дебютный матч в Лиге чемпионов.

Также в составе «Аякса» отличился Стивен Бергейс.

Единственный мяч «Спортинга» забил Паулинью.

В следующем матче ЛЧ «Аякс» сыграет с турецким «Бешикташем», а «Спортинг» встретится с дортмундской «Боруссией».

Напомним, в плей-офф Лиги чемпионов выходят по две команды из каждой группы. Третье место продолжает борьбу в матчах на вылет в Лиге Европы. Пропускает евровесну лишь команда, которая занимает последнее место в своей группе.

Лига чемпионов 2021/22

Группа А. 1-й тур

«Спортинг» — «Аякс» — 1:5

Голы: 0:1 — Аллер (2), 0:2 — Аллер (9), 1:2 — Паулинью (33), 1:3 — Бергейс (39), 1:4 — Аллер (51), 1:5 — Аллер (63).

Ранее «Манчестер Сити» в стартовом матче Лиги чемпионов одержал победу над немецким «Лейпцигом» со счетом 6:3.