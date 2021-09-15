Украинский тренер «Шерифа»: в России футболистов тянут за уши

Главный тренер молдавского «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился мнением о причинах неудачного выступления российских клубов в еврокубках.

«Лимит — от него есть вред. Кто-то скажет: надо быть патриотом. Но в Украине лимит мягкий — всего четыре украинца. Поэтому «Динамо» и «Шахтер» участвуют в Лиги чемпионов. Донецкий клуб выходил из группы. Посмотрите, сколько бразильских игроков в «Шахтере» и сколько игроков продано в «Баварию», «Манчестер Сити.

В России, как и в Белоруссии, мы просто тянем футболистов за уши. Они понимают: все равно найдут работу. Им дают огромные деньги. А когда выходят на поле, не дорабатывают», — цитирует наставника Sport24.

Ранее сообщалось, что «Шериф» дома одержал победу над «Шахтером» (2:0) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Шериф» стал первым молдавским клубом, который сыграл на групповой стадии Лиги чемпионов.

Лига чемпионов 2021/22

Группа D. 1-й тур

«Шериф» — «Шахтер» — 2:0

Голы: 1:0 — Адама Траоре (16), 2:0 — Момо Янсане (62).