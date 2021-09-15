Чемпион мира по джиу-джитсу отразил нападение на улице

Чемпион мира среди юниоров по джиу-джитсу Алекс Уильямс отразил нападение мужчины на улице.

Неизвестный молодой человек попытался напасть на бойца и его друга, когда они отдыхали на скамейке.

«Взрослый мужчина пытался напасть на 16-летнего многократного чемпиона мира среди юниоров по бразильскому джиу-джитсу. Алекс проявил хладнокровие, сдержанность и мужество, чтобы выбраться из этой ситуации», — написал тренер спортсмена Алекс Энлунд в Twitter, прикрепив видео инцидента.

Ранее футболист команды «Пахтакор» Бобомурод Алланазаров напал на судью Антона Рженева во время матча любительского чемпионата Иркутска против команды «Виктория».

Также рефери получил удар в голову от игрока «Пахтакора» Дилмурода Капланова, который уже был дисквалифицирован на три года за похожий инцидент. В результате травмы Рженев на короткое время потерял сознание. Судья и Федерация футбола Иркутска обратились в полицию для привлечения обоих игроков к уголовной ответственности.