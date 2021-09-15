Блогер Пол заявил, что он готов подраться с Хабибом

Американский блогер Джейк Пол рассказал, что он готов подраться с экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым, передает Sportskeeda.

«Я настолько уважаю Хабиба, что, конечно, не стал бы троллить его. Я бы просто сказал: «Ты лучший, но давай сражаться», — сказал Пол.

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

Ранее Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о том, предлагал ли кто из футболистов сборной России побороться с ним.