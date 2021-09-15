Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Издание Politico назвало оставшиеся препятствия на пути «Северного... 04:28
В США призвали Байдена уволить генерала ВС страны после его тайных переговоров... 04:17
Стала известна основная версия крушения МиГ-29 под Астраханью 04:04
Верфь из Китая выиграла конкурс «Росатома» на создание корпусов плавучих АЭС 03:53
Разработку лунной сверхтяжелой ракеты приостановили в РФ 03:49
«Сочи» пригласил на матч с «Ак Барсом» чирлидерш, от которых отказался казанский... 03:43
Стали известны самые популярные у россиян страны для отдыха в бархатный... 03:34
Средняя площадь жилья в российских новостройках снизилась 03:22
Роналду прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» от «Янг... 03:18
Ученые открыли способ избежать болезни Альцгеймера 03:12
Бесплатная ставка 1000 р.

Губерниев — об отказе «Ак Барса» от чирлидерш: нервные могут и не смотреть в их сторону

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев, высказываясь о том, что хоккейный клуб «Ак Барс» отказался от группы поддержки на своих матчах, предложил на законодательном уровне закрепить право танцующих девушек «радовать глаз настоящих мужчин» на спортивных мероприятиях.

«А можно законодательно закрепить право ринг-герлз и групп поддержки на хоккее и баскетболе радовать глаз настоящих мужчин? Особо нервные могут ведь и не смотреть в их сторону», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Напомним, в «Ак Барсе» объяснили, что отказались от группы поддержки не из экономии, а потому, что берут курс на семейные ценности и культурный досуг.

Кроме того, недавно экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что ринг-герлз не нужны в ММА, так как они не приносят никакой пользы.

Ранее хоккейный клуб «Сочи» пригласил на домашний матч с «Ак Барсом» (2:3 Б) девушек из группы поддержки, от которых казанский клуб решил отказаться.

Все новости на тему:
Хроника
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Монобровь поменьше и модный кинорежим. Что нового в iPhone 13
Самый дешевый iPhone 13 будет стоить 70 тысяч рублей
У российских автодилеров закончились Mini
Автомобили Mini пропали из автосалонов в России
Дзюба мог спасти «Зенит»: за россиян в матче с «Челси» было не стыдно
Питерский клуб проиграл 0:1 в первом туре Лиги чемпионов
В Москве задержали руферов, забравшихся на звезду главного здания МГУ
Пражский суд объяснил, почему россиянин Франчетти оказался под стражей
Премьер Гаити «заранее» уволил прокурора, который обвинил его в убийстве президента
Советник офиса Зеленского объяснил слова о «курорте для мальчиков» в Донбассе
Новости и материалы
Издание Politico назвало оставшиеся препятствия на пути «Северного потока-2»
В США призвали Байдена уволить генерала ВС страны после его тайных переговоров с Китаем
Стала известна основная версия крушения МиГ-29 под Астраханью
Верфь из Китая выиграла конкурс «Росатома» на создание корпусов плавучих АЭС
Разработку лунной сверхтяжелой ракеты приостановили в РФ
«Сочи» пригласил на матч с «Ак Барсом» чирлидерш, от которых отказался казанский клуб
Стали известны самые популярные у россиян страны для отдыха в бархатный сезон
Средняя площадь жилья в российских новостройках снизилась
Роналду прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» от «Янг Бойз» в матче ЛЧ
Ученые открыли способ избежать болезни Альцгеймера
Председатель КНР Си Цзиньпин отказался встречаться с Байденом лично
В российском океанариуме впервые появился на свет детеныш белухи
В российских банках заявили о всплеске мошенничества в Telegram
Червиченко: «Барселона» смотрелась более несчастной, чем «Зенит» в матче с «Челси»
Бритни Спирс удалила свой Instagram после объявления о помолвке
В США сообщили о возобновлении эвакуации афганцев после их вакцинации от кори
Эксперты отреагировали на данные The Lancet об осложнениях в связи с ревакцинацией
Тренер Тарханов — о преклонивших колено игроках «Зенита»: пусть политики их разносят
Все новости
«Проходной двор»: как устроен рынок дезинсекции
Врачи заявили о необходимости лицензировать рынок дезинсекции после инцидента в «Магните»
«Мигранты здесь больше жить не будут»: что обещали жителям Бужаниново
Местные власти заявили, что мигрантов будут увозить после работы в Бужаниново
«Провокация для разделения людей»: спектакль с Ахеджаковой вернули на сцену
В «Современнике» рассказали о судьбе спектакля, возмутившего «Офицеров России»
Профайлы автомобилистов из «Госуслуги.Авто» могут попасть в даркнет
Хакеры могут взломать новый государственный QR-код для водителей
Заставил Медведеву прослезиться, выступил в образе Христа: кто защитит место России на Олимпиаде
Кто такой Марк Кондратюк, которого отправили подтверждать третью квоту России для Игр-2022
«Конкуренция жесткая, мало кого из-за рубежа допустили на конкурс»
Инвалиды-колясочники – о том, зачем участвуют в конкурсах красоты и сколько сил отнимает подготовка
iPhone 13, новый iPad и часы. Что показала Apple
«Мигранты — вне российского социума»: что толкает приезжих на преступления
Этнограф призвал создать в России систему адаптации мигрантов
Борцы с горбушей и шпионами: поладит ли новая власть Норвегии с Россией
На выборах в Норвегии победила «Рабочая партия», выступавшая за сотрудничество с Москвой
«Была одна погибшая. Когда подошли спасатели, умерла вторая»
Число жертв схода ледника на Домбае возросло до двух
Золотой жилец: рынок посуточной аренды жилья оправился от пандемии
Предложение краткосрочной аренды жилых объектов увеличилось за год на 40%
Конгресс США испугался гиперзвука из России
Американские парламентарии потребовали от армии отчета о борьбе с гиперзвуковыми ракетами
Узкая челка и камеры по диагонали: Тим Кук показал новые iPhone. LIVE
Онлайн-трансляция презентации iPhone 13
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях