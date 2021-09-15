Губерниев — об отказе «Ак Барса» от чирлидерш: нервные могут и не смотреть в их сторону

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев, высказываясь о том, что хоккейный клуб «Ак Барс» отказался от группы поддержки на своих матчах, предложил на законодательном уровне закрепить право танцующих девушек «радовать глаз настоящих мужчин» на спортивных мероприятиях.

«А можно законодательно закрепить право ринг-герлз и групп поддержки на хоккее и баскетболе радовать глаз настоящих мужчин? Особо нервные могут ведь и не смотреть в их сторону», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Напомним, в «Ак Барсе» объяснили, что отказались от группы поддержки не из экономии, а потому, что берут курс на семейные ценности и культурный досуг.

Кроме того, недавно экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что ринг-герлз не нужны в ММА, так как они не приносят никакой пользы.

Ранее хоккейный клуб «Сочи» пригласил на домашний матч с «Ак Барсом» (2:3 Б) девушек из группы поддержки, от которых казанский клуб решил отказаться.