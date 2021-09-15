Миранчук помог «Аталанте» добыть ничью с «Вильярреалом» в матче Лиги чемпионов

Итальянская «Аталанта» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграла вничью с испанским «Вильярреалом» (2:2).

В самом начале встречи полузащитник клуба из Бергамо Ремо Фройлер открыл счет. В концовке первой половины матча Ману Тригерос забил ответный мяч. На 73-й минуте Арно Груневелд вывел испанскую команду вперед. На 79-й минуте на поле вышел россиянин Алексей Миранчук, а на 83-й он же отдал голевую передачу на Робина Гозенса, который сумел восстановить равенство в счете.

После первого тура «Аталанта» и «Вильярреал», имея в активе по одному очку, делят вторую и третью строчки в группе F. Первое место занимает команда «Янг Бойз» с тремя баллами, а замыкает группу английский «Манчестер Юнайтед», не заработавший очков.

Лига чемпионов 2021/22

Группа Е. 1-й тур

«Аталанта» — «Вильярреал» — 2:2

Голы: 1:0 — Фройлер (6), 1:1 — Тригерос (39), 1:2 — Груневелд (73), 2:2 — Гозенс (83).

Ранее «Бавария» разгромила «Барселону» в Лиге чемпионов.