Сборная России по волейболу покидает чемпионат Европы

Мужская сборная России по волейболу завершила выступление на чемпионате Европы.

В четвертьфинале подопечные Туомаса Саммелвуо потерпели поражение от польских волейболистов со счетом 14:25, 24:26, 19:25.

Россияне вышли в плей-офф, заняв второе место в группе C. По ходу группового этапа они одержали четыре победы и потерпели одно поражение. В стартовом матче россияне уступили сборной Турции со счетом 1:3. В следующем поединке на тай-брейке одолели команду Нидерландов (3:2), а затем уверенно обыграли сборные Финляндии (3:1), Испании (3:1) и Северной Македонии (3:0).

В полуфинале поляки сыграют с победителем матча между Чехией и Словением. Во втором полуфинале своего соперника ждет сборная Сербии.

Континентальное первенство проходит в Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии. Действующим победителем турнира является Сербия, которая в решающем матче одолела Словению.

Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины

1/4 финала

Россия — Польша – 0:3 (14:25, 24:26, 19:25).

Ранее сообщалось, что капитан сборной России по волейболу Игорь Кобзарь поделился мнением о победе в матче 1/8 финала чемпионата Европы против команды Украины.