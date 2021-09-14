В ВФЛА отреагировали на просьбу Ласицкене помочь с получением визы США для ЧМ-2022

Пресс-секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко сообщила «Газете.Ru», что организация займется оформлением визы США для олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Марии Ласицкене, чтобы спортсменка могла принять участие в чемпионате мира — 2022 в американском Юджине.

«Визами для российских участников официальных соревнований, к которым относится и чемпионат мира 2022 года в Юджине, всегда занимается сама ВФЛА. Прежде никогда никаких проблем с визами не было, надеемся, что не будет и в будущем.

Всероссийская федерация легкой атлетики уже озаботилась тем, чтобы проблем с американской визой не возникло в следующем году перед чемпионатом мира, и сделает все возможное, чтобы все российские спортсмены, которые будут участвовать в соревнованиях, заранее получили визы», — сказала Глущенко.

Ранее Ласицкене обратилась к ВФЛА с просьбой помочь в получении американской визы.

«Намерена обратить внимание Всероссийской федерации легкой атлетики, министерства спорта и министерства иностранных дел. Это все-таки не какой-то там коммерческий турнир, пропускать чемпионат мира не хочется. Мы рассчитываем на реальную помощь, а не на заявления в СМИ», — цитирует Ласицкене ТАСС.