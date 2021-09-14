Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Booking оспорил штраф ФАС на 1,3 млрд рублей 20:42
Выступавшая за Украину чемпионка Игр-2020 показала фото из Крыма с флагом... 20:39
МИД подтвердил наличие большого массива данных о вмешательстве США в выборы... 20:33
Власти Подмосковья рассказали, где проживали подозреваемые в убийстве пенсионерки 20:25
Премьера Гаити обвинили в убийстве президента 20:13
Роналду забил в первом матче Лиги чемпионов после возвращения в «МЮ» 20:12
Устроивший стрельбу в казанской школе Галявиев этапирован в СИЗО Петербурга 20:04
Врачи назвали трудный подъем по утрам сигналом смертельной болезни 20:03
В полиции заявили, что ранее жалоб на мигрантов в Бужанинове не было 19:58
Вашингтон не исключил новых мировых санкций против талибов* 19:47
Бесплатная ставка 1000 р.

В ВФЛА отреагировали на просьбу Ласицкене помочь с получением визы США для ЧМ-2022

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА Новости

Пресс-секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко сообщила «Газете.Ru», что организация займется оформлением визы США для олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Марии Ласицкене, чтобы спортсменка могла принять участие в чемпионате мира — 2022 в американском Юджине.

«Визами для российских участников официальных соревнований, к которым относится и чемпионат мира 2022 года в Юджине, всегда занимается сама ВФЛА. Прежде никогда никаких проблем с визами не было, надеемся, что не будет и в будущем.

Всероссийская федерация легкой атлетики уже озаботилась тем, чтобы проблем с американской визой не возникло в следующем году перед чемпионатом мира, и сделает все возможное, чтобы все российские спортсмены, которые будут участвовать в соревнованиях, заранее получили визы», — сказала Глущенко.

Ранее Ласицкене обратилась к ВФЛА с просьбой помочь в получении американской визы.

«Намерена обратить внимание Всероссийской федерации легкой атлетики, министерства спорта и министерства иностранных дел. Это все-таки не какой-то там коммерческий турнир, пропускать чемпионат мира не хочется. Мы рассчитываем на реальную помощь, а не на заявления в СМИ», — цитирует Ласицкене ТАСС.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Узкая челка и камеры по диагонали: Тим Кук показывает новый iPhone. LIVE
Онлайн-трансляция презентации iPhone 13
Конгресс США испугался гиперзвука из России
Американские парламентарии потребовали от армии отчета о борьбе с гиперзвуковыми ракетами
Борцы с горбушей и шпионами: поладит ли новая власть Норвегии с Россией
На выборах в Норвегии победила «Рабочая партия», выступавшая за сотрудничество с Москвой
Власти Подмосковья рассказали, где проживали подозреваемые в убийстве пенсионерки
Премьера Гаити обвинили в убийстве президента
Задержан блогер Мишаня Дальнобой, который пьяным вел трансляцию за рулем
Главарь известной ОПГ рассказал о расправах над должниками в 90-е
Новости и материалы
Booking оспорил штраф ФАС на 1,3 млрд рублей
Выступавшая за Украину чемпионка Игр-2020 показала фото из Крыма с флагом России
МИД подтвердил наличие большого массива данных о вмешательстве США в выборы в РФ
Роналду забил в первом матче Лиги чемпионов после возвращения в «МЮ»
Устроивший стрельбу в казанской школе Галявиев этапирован в СИЗО Петербурга
Врачи назвали трудный подъем по утрам сигналом смертельной болезни
В полиции заявили, что ранее жалоб на мигрантов в Бужанинове не было
Вашингтон не исключил новых мировых санкций против талибов*
Минюст США запретил полицейским удушающие приемы без должных оснований
Олимпийской чемпионке Ласицкене вручили орден
Собака вытащила из огня спасшего четырех сестер мальчика
Президент Кореи назначил BTS спецпосланниками при ООН
Дочь убитой в Подмосковье пенсионерки рассказала, как нашла тело матери
ВФЛА: Ласицкене и Сидорова не получили визу США из-за действий их личных менеджеров
На Украине предложили «защитить» поддерживающих «возврат» Крыма российских политиков
Инженеры сделали компактный датчик для обнаружения ядов в напитках
Бузова задумалась о поступлении на истфак МГУ
В Киеве разработали «план уничтожения» российских кораблей в Черном море
Все новости
Золотой жилец: рынок посуточной аренды жилья оправился от пандемии
Предложение краткосрочной аренды жилых объектов увеличилось за год на 40%
«Была одна погибшая. Когда подошли спасатели, умерла вторая»
Число жертв схода ледника на Домбае возросло до двух
«Боялся огласки на родине»: почему украинец отказался обниматься с россиянами
Российский паралимпиец Сафронов раскрыл подробности скандала с украинцем Цветовым
«Он абсолютно здоров»
Путин ушел на карантин из-за коронавируса в окружении
«Это шаг к фашизму»
Чешский суд заключил под стражу россиянина Франчетти, задержанного по запросу Украины
«Бороться со злонамеренным влиянием Кремля»
Зачем США новая программа поддержки демократии в Европе
Умер герой чеченской войны генерал Казанцев
Что делать с кабачком-переростком
Шефы московских ресторанов рассказали, как поступить с переросшими кабачками
«Наша национальная одежда — это не костюмы дементоров»
Афганки дали отпор талибам* флешмобом в соцсетях
«Российские беспилотники мы в бою не видели»
Почему России нужно вооружать беспилотные летательные аппараты
Остановить мгновенье: Huawei подарит до $10 000 за лучшие фотографии
В России стартует конкурс мобильной фотографии NEXT-IMAGE Awards 2021
«У Ефремова были бы шансы, но не с такой жалобой»
Пашаев и Добровинский — о возможном сокращении срока Ефремова по кассации
«Все отвалится»: как запрет серверов Google сломает рунет
Эксперты оценили опасность запрета серверов Google для пользователей
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях