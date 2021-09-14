12-летняя велосипедистка погибла на глазах отца

Российская велосипедистка погибла на трассе Петропавловск — Жезказган. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

Отмечается, что 12-летняя спортсменка была дочерью тренера школы велоспорта. Трагедия случилась на его глазах.

По информации источника, причиной смерти велосипедистки послужила авария, которая произошла во время заезда учеников спортивной школы.

Виновником аварии стал водитель КамАЗа, двигавшийся по этому же маршруту. Одна из велосипедисток попала под колеса грузовика и скончалась на месте.

Ранее сообщалось, что узбекский дзюдоист Камолиддин Расулов был зарезан 13 сентября в Ташкенте во время ссоры.

Установлено, что в результате ссоры задержанный, также спортсмен, нанес Расулову удары кухонным ножом в различные части тела.

29-летний спортсмен является чемпионом мира по самбо среди юниоров 2012 года, а также серебряным призером Гран-при по дзюдо в 2019 году, прошедшем в столице Узбекистана.