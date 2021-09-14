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Паралимпиец Сафронов — об инциденте с украинским спортсменом: это личное дело

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Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Двукратный чемпион летних Паралимпийских игр — 2020 в Токио Дмитрий Сафронов поделился мнением об отказе украинца Игоря Цветова от совместной фотографии на церемонии награждения.

«Это личное дело украинского спортсмена. Он ко мне подошел и лично поздравил. Сказал, что я молодец и был лучше, а также добавил: «Встретимся на следующих соревнованиях».

То, что он не подошел для совместного фото – скорее всего, просто боится огласки на родине. Хочет домой вернуться, и чтобы не было лишних вопросов», – приводит слова россиянина РИА «Новости».

30 августа Цветов взял серебро на дистанции 100 метров. Победу одержал россиянин Сафронов, а бронза досталась его соотечественнику Артему Калашяну. На церемонии награждения украинец не подошел к представителям России, чтобы сделать традиционное совместное фото.

4 сентября спортсмены вновь оказались на пьедестале почета. В этот раз Цветов также не стал делать совместный снимок с соперниками из России.

Ранее депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на отказ Игоря Цветова фотографироваться вместе с россиянами.

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