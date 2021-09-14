Чемпион ОИ из Украины заявил о готовности сменить спортивное гражданство

Украинец Олег Верняев, завоевавший золото Олимпийских игр — 2016 в упражнениях на брусьях, рассказал, на каких условиях готов представлять свою страну на Играх-2024, которые пройдут в Париже.

«Готов представлять Украину на Олимпиаде-2024? Если уменьшат срок дисквалификации. Ну как: у нас здесь параллельно идет конфликт в сборной. И если меня вернут в спорт, то, скажем так, «сюсюканья не будет» — будет ультиматум: или я готовлюсь при полном карт-бланше, мне готовят все условия, которые нужны, и убирают всех тех людей, которые мне мешают.

Или отпускайте меня, и я иду туда, где мне будет удобно работать. Куда? Я об этом еще не думал, не искал себе никаких предложений, поскольку я еще не вернулся в спорт», — приводит слова Верняева «Суспильне.Спорт».

В июле 2021 года Верняев сообщил о четырехлетней дисквалификации за допинг.

Украинец Верняев является олимпийским чемпионом 2016 года на брусьях, чемпионом мира 2014 года на брусьях, шестикратным чемпионом Европы. В 2015 году стал первым украинским спортсменом завоевавшим Кубок мира по спортивной гимнастике. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро принес первое золото Украине, став лучшим в упражнении на брусьях.

Ранее Верняев поздравил российских гимнастов с победой в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио.