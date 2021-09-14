Колыванов считает, что в России нет игрока, который может заменить Фернандеса в сборной

Российский тренер Игорь Колыванов отреагировал на завершение карьеры в сборной России Марио Фернандеса, передает Metaratings.ru.

«Конечно найдут того, кто заменит Марио, но ему надо будет очень сильно прибавлять. На данный момент лучше игрока, чем Фернандес, на правом фланге нет и вряд ли в ближайшее время появится», — сказал Колыванов.

Также Колыванов отметил, что Фернандес был ключевым игроком в сборной.

13 июля 2016 года бразилец получил российское гражданство. Фернандес дебютировал за сборную России в 2017 году. В составе национальной команды он принял участие в 35 матчах, в которых забил пять мячей. Вместе со сборной он дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года, где отметился голом в ворота команды Хорватии.

Ранее бывший игрок московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о решении Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной России.