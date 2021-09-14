Билялетдинов рассказал, кто может заменить Фернандеса в сборной России

Бывший игрок московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о решении Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной России, передает «РБ Спорт».

«Сейчас найдем замену, не посыпать же голову пеплом. Да, потеря неприятная, но надо сказать спасибо Марио за годы, проведенные в сборной. На данный момент Вячеслав Караваев — первый номер на позицию правого защитника», — сказал Билялетдинов.

13 июля 2016 года бразилец получил российское гражданство. Фернандес дебютировал за сборную России в 2017 году. В составе национальной команды он принял участие в 35 матчах, в которых забил пять мячей. Вместе со сборной он дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года, где отметился голом в ворота команды Хорватии.

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался на тему ухода Марио Фернандеса из сборной России. Об этом игрок объявил сегодня. 30-летний футболист объяснил свое желание сосредоточиться на клубной карьере.