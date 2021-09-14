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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» объяснил, почему Роналду лучше Месси

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Phil Noble/Reuters

Бывший игрок английского «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл сравнил форварда манкунианцев Криштиану Роналду и нападающего французского «ПСЖ» Лионеля Месси, передает Sky Sports.

«Роналду забил на 30-40% больше нерабочей ногой и реализовал больше пенальти. Я считаю, что Роналду — более совершенный футболист с точки зрения самой значимой части этой игры», — сказал Невилл.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Криштиану Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

С 2018 года форвард выступал за туринский «Ювентус». Он принял участие в 133 играх во всех турнирах, в которых забил 101 мяч.

Ранее спортивный директор туринского «Ювентуса» Федерико Черубини рассказал, почему форвард Криштиану Роналду ушел в английский «Манчестер Юнайтед».

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Футбол. Чемпионат Англии
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