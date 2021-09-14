Наставник «Краснодара» Гончаренко подверг критике судейство после матча с «Ростовом»

Наставник «Краснодара» Виктор Гончаренко поделился мнением о судействе в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова».

«Иногда половинчатые судейские решения накаляют игру. Были такие свистки, которые абсолютно не к месту. Это сильно поднимает градус игры. Возможно, нам его не хватало, но не за счет судейских решений», — сказал Гончаренко в эфире «Матч Премьер».

Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе «быков» точным ударом отметился Эдуард Сперцян, а Урош Спаич отправил мяч в собственные ворота.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает седьмое место, набрав десять очков. «Ростов» располагается на 12 строчке, имея в активе шесть баллов.

В следующем туре «Краснодар» сыграет с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 18 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ростовчане встретятся с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится 18 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Ранее защитника «Рубина» Илью Самошникова после матча седьмого тура Российской премьер-лиги с «Уралом» увезли на скорой помощи.