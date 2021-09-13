Журова назвала непростым путь Медведева к победе на US Open

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала победу Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата США по теннису над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

По ее словам, россиянин проделал большой путь к успеху.

«Победа на таком турнире всегда очень значима – на любом турнире «Большого шлема». Я за Даню переживал серьезно на Олимпиаде, на него там немного оказывали психологическое давление – мы помним эту историю с журналистом.

Я допускаю, что это чуть ли не умышленно было сделано, допуская, что парня выведут из себя этим всем. Но он, видите, собрался и продемонстрировал хорошую игру. Он шел к этой победе достаточно непросто.

Эмоции Новака? Давайте говорить так: в теннисе, особенно в мужском – девчонки более сдержанны, — такое ощущение, что это часть шоу. Вспомните, сколько ракеток сломал наш Марат Сафин? На самом деле, это привлекает внимание болельщиков. А для самого спортсмена, возможно, это настройка – он вымещает эмоции в этот момент, а потом собирается дальше.

Мужчинам в теннисе это свойственно», — заявила Журова.

Ранее сообщалось, что Михаил Южный не увидел психоза в действиях Новака Джоковича по ходу финала US Open.