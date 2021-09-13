Ферстаппена заподозрили в осознанном намерении пойти на аварию с Хэмилтоном

Чемпион «Формулы-1» Деймон Хилл считает, что нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен мог осознанно пойти на столкновение с британским гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном в гонке Гран-при Италии.

Экс-спортсмен считает, что маневр представителя Нидерландов не мог сработать.

«Не хочу думать таким образом о каком-либо пилоте, но полагаю, что либо это была ошибка в оценке, либо просчитанный маневр для столкновения с Льюисом.

Это очень сильные слова, и мне не нравится идея, что я кого-либо обвиняю в подобном, но он имеет преимущество по очкам, а это была гонка, в которой ожидалась победа «Мерседеса»», — приводит слова Хилла PlanetF1.

Британец выехал с пит-стопа и начал борьбу с Ферстаппеном за позицию. Нидерландец наехал на бордюр, его болид подбросило на автомобиль Хэмилтона. Гонщики выехали за пределы трассы и застряли в гравии. После остановки машина Ферстаппена осталась сверху болида Хэмилтона. Никто из пилотов не пострадал.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен признан виновным в аварии с Хэмилтоном на Гран-при Италии.