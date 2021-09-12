Футболист упал на газон во время матча и не смог самостоятельно покинуть поле

Полузащитник «Страсбурга» Димитри Льенар упал на газон во время матча пятого тура чемпионата Франции против «Лиона».

Инцидент произошел в добавленное ко второму тайму время. При этом 33-летний спортсмен не находился с мячом. Он не смог самостоятельно покинуть поле, его увезли в больницу.

Встреча, прошедшая в Лоне, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Мусса Дембеле, также отличился Лукас Пакета. У проигравшей команды мяч забил Хабиб Диалло.

Ранее сообщалось, что нападающий «Бордо» Самюэль Калу потерял сознание в матче второго тура чемпионата Франции против «Марселя».

Инцидент произошел спустя четыре минуты после начала матча. Игрок стоял в стенке перед штрафным ударом и внезапно упал на газон. Одноклубники окружили футболиста и закрыли его от камер. Врачам удалось привести Калу в сознание, после чего он самостоятельно покинул поле и вернулся на несколько минут в игру, однако затем главный тренер «Бордо» Владимир Петкович заменил нападающего.