«Динамо» неожиданно уступило «Нижнему Новгороду» в матче РПЛ

Московское «Динамо» уступило «Нижнему Новгороду» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 1:2.

В составе москвичей мяч забил Денис Макаров. За нижегородцев точными ударами отметились Игорь Горбунов и Николай Калинский.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает четвертое место, набрав 13 очков. «Нижний Новгород» располагается на шестой строчке, имея в активе 11 баллов.

В следующем туре бело-голубые сыграют с «Сочи». Встреча состоится 19 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«Нижний Новгород» проведет поединок с тульским «Арсеналом». Встреча состоится 19 сентября, команды выйдут на поле в 16.30 по московскому времени.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

Российская премьер-лига. 7-й тур.

«Динамо» — «Нижний Новгород» — 1:2

Голы: 1:0 — Макаров, 13; 1:1 — Горбунов, 75; 1:2 — Калинский, 83.

Ранее московский ЦСКА сыграл вничью с тульским «Арсеналом» в матче седьмого тура чемпионата России.