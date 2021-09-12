Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Опубликовано первое видео с места крушения L-410 под Иркутском 21:16
Тренер «Ливерпуля» Клопп: не могу сказать, что я рад возвращению Роналду... 21:13
Медики добрались до совершившего жесткую посадку под Иркутском L-410 20:52
Песков объяснил суть экономической интеграции России и Белоруссии 20:51
Мазепин извинился перед Шумахером за столкновение на Гран-при Италии 20:46
Три человека погибли в результате жесткой посадки L-410 под Иркутском 20:24
В оперштабе назвали ошибку пилотирования приоритетной версией крушения L-410 20:17
В СК рассказали о состоянии пассажиров самолета L-410, совершившего жесткую... 20:14
Аршавин — о возможной победе «Сочи» в РПЛ: они своего брата... 20:12
Медики готовятся к отправке на место крушения L-410 под Иркутском 20:08
Бесплатная ставка 1000 р.

Тарпищев дал совет Медведеву перед финалом US Open

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Анна Сафонова/«Газета.Ru»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев дал совет Даниилу Медведеву перед финалом US Open против серба Новака Джоковича, передает «Чемпионат.com».

«У Дани за плечами уже колоссальный опыт двух финалов. Главное, уйти от эмоциональности, которая ему свойственна. Этого стало меньше, но надо вообще исключить. Потому что нервы в таких матчах не нужны», — сказал Тарпищев.

Встреча между Медведевым и Джоковичем пройдет в Нью-Йорке 12 сентября.

Общий призовой фонд турнира составляет $57,5 млн. В прошлом году триумфатором US Open стал представитель Австралии Доминик Тим. В финале он обыграл Александра Зверева со счетом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).

В случае победы на US Open Джокович соберет календарный «Большой шлем». В последний раз в Открытой эре (с 1968 года) это удалось сделать представителю Австралии Роду Лэйверу в 1969 году.

Ранее бывший теннисист Николай Давыденко поделился ожиданиями от финала US Open.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Экономическая помощь в обмен на военную базу на Красном море
В Судане рассказали, на каких условиях готовы разместить базу ВМФ
«Афганцев, сотрудничавших с США, через два-три месяца тихонько уничтожат»
Интервью Франца Клинцевича о последствиях выхода США из Афганистана
«Встречаться, чтобы обсудить что?»
В Киеве назвали условие для встречи Зеленского с Путиным
Рухнувший самолет L-410 нашли в 4 км от взлетно-посадочной полосы
Лукашенко заявил о давлении ЕС через Россию
В Афганистане возобновились столкновения между талибами* и ополченцами
Латвийские военнослужащие напугали жителей Риги стрельбой на городских улицах
Новости и материалы
Опубликовано первое видео с места крушения L-410 под Иркутском
Тренер «Ливерпуля» Клопп: не могу сказать, что я рад возвращению Роналду в «МЮ»
Медики добрались до совершившего жесткую посадку под Иркутском L-410
Песков объяснил суть экономической интеграции России и Белоруссии
Мазепин извинился перед Шумахером за столкновение на Гран-при Италии
Три человека погибли в результате жесткой посадки L-410 под Иркутском
В оперштабе назвали ошибку пилотирования приоритетной версией крушения L-410
В СК рассказали о состоянии пассажиров самолета L-410, совершившего жесткую посадку
Аршавин — о возможной победе «Сочи» в РПЛ: они своего брата все равно пропустят вперед
Медики готовятся к отправке на место крушения L-410 под Иркутском
Транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения L-410 под Иркутском
Трусова — первая женщина, которая сделала пять четверных прыжков в одной программе
Версией причины крушения L-410 под Иркутском назвали отказ техники
Пассажирский самолет L-410 загорелся после жесткой посадки в Иркутской области
Клинцевич объяснил, зачем США дестабилизировали Украину в 2013 — 2014 годах
Несколько человек пострадали при жесткой посадке L-410 в Иркутской области
Российский игрок «Валенсии» Черышев получил травму во время матча чемпионата Испании
Эпидемиолог рассказал, когда россияне смогут снять маски
Все новости
Почему в Праге задержали участника «Крымской весны»
В Чехии по запросу Украины задержали россиянина Франчетти
«Белорусско-российскому союзу лишние территории не нужны»
Лукашенко рассказал о покупке оружия у России на $1 млрд
«Командир от управления самоустранился». Как десант СССР оказался в Иране
«Газета.Ru» впервые публикует отчеты о применении десанта советскими войсками в Афганистане
«Там, где француз начинает паниковать, русский реагирует спокойно»
Переехавшие в Россию иностранцы рассказали, что им нравится на новой родине
Угрозы Моргенштерну, первая песня МакSим после комы, прощание с Бельмондо
Главное из мира шоу-бизнеса и культуры за неделю
«Россия пытается влиять на Европу и это грозит Украине»
Волкер: давление через «Северный поток — 2» приведет к санкциям против Москвы
«Французская Мадонна»: Милен Фармер — 60
Начали издалека: открыт первый участок велодороги Москва — Петербург
Абрамович и глава Подмосковья запустили пилотный участок маршрута «Вело 1» в Дмитрове
Китайский Qashqai нацелили на японские кроссоверы
Автокомпания Wuling выводит на мировые рынки кроссовер Xingchen
На Украине предложили отказаться от кириллицы
Секретарь СНБО Украины поддержал идею перехода на латиницу
«Весело потрескивают березовые поленца»: чем пахнет Россия для парфюмеров
Почему знаменитые парфюмеры посвящают свои ароматы русской природе и культуре
C'est la Berezina: французской армии предсказали разгром в войне с Россией
RAND призвал Францию сотрудничать с США для отражения российской угрозы
Она могла танцевать буги
В Мадриде умерла солистка группы Baccara Мария Мендиола
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях