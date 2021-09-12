Тарпищев дал совет Медведеву перед финалом US Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев дал совет Даниилу Медведеву перед финалом US Open против серба Новака Джоковича, передает «Чемпионат.com».

«У Дани за плечами уже колоссальный опыт двух финалов. Главное, уйти от эмоциональности, которая ему свойственна. Этого стало меньше, но надо вообще исключить. Потому что нервы в таких матчах не нужны», — сказал Тарпищев.

Встреча между Медведевым и Джоковичем пройдет в Нью-Йорке 12 сентября.

Общий призовой фонд турнира составляет $57,5 млн. В прошлом году триумфатором US Open стал представитель Австралии Доминик Тим. В финале он обыграл Александра Зверева со счетом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).

В случае победы на US Open Джокович соберет календарный «Большой шлем». В последний раз в Открытой эре (с 1968 года) это удалось сделать представителю Австралии Роду Лэйверу в 1969 году.

Ранее бывший теннисист Николай Давыденко поделился ожиданиями от финала US Open.