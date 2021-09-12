Риккьярдо стал победителем Гран-при Италии «Формулы-1»

Пилот команды «Формулы-1» «Макларен» Даниэль Риккьярдо стал победителем Гран-при Италии.

Второе место занял партнер Риккьярдо по команде Ландо Норрис. Замкнул тройку сильнейших представитель «Мерседесса» Вальттери Боттас.

Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин не смог доехать до финиша из-за проблем с машиной.

Пилот команды «Формулы-1» «Ред Булл» Макс Ферстаппен и гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не смогли финишировать. Британский пилот выезжал с пит-стопа и начал борьбу с Ферстаппеном за позицию. Нидерландец наехал на бордюр, его болид подбросило на автомобиль Хэмилтона. Гонщики выехали за пределы трассы и застряли в гравии. Интересно, что машина Ферстаппена осталась сверху болида Хэмилтона. Никто из пилотов не пострадал.

Гран-при Италии. Итоговая классификация

1. Даниэль Риккардо («Макларен») — 53 круга

2. Ландо Норрис («Макларен») +1.747

3. Валттери Боттас («Мерседес») +4.921

4. Шарль Леклер («Феррари») +7.309

5. Серхио Перес («Ред Булл») +8.723

6. Карлос Сайнс («Феррари») +10.535

7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +15.804

8. Фернандо Алонсо («Альпин») +17.201

9. Джордж Расселл («Уильямс») +19.742

10. Эстебан Окон («Альпин») +20.868