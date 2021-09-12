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Гонщики «Формулы-1» Хэмилтон и Ферстаппен не смогли продолжить заезд после страшной аварии

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Пилот команды «Формулы-1» «Ред Булл» Макс Ферстаппен и гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не смогли финишировать в гонке, которая проходит в рамках Гран-при Италии, из-за аварии.

Британский пилот выезжал с пит-стопа и начал борьбу с Ферстаппеном за позицию. Нидерландец наехал на бордюр, его болид подбросило на автомобиль Хэмилтона. Гонщики выехали за пределы трассы и застряли в гравии. Интересно, что машина Ферстаппена осталась сверху болида Хэмилтона. Никто из пилотов не пострадал.

В общем зачете чемпионата Ферстаппен занимает первое место, набрав 224,5 очка. Хэмилтон располагается на второй строчке, имея в активе 221,5 балла.

Ранее известный британский телеведущий Джереми Кларксон раскритиковал поведение пилота «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона.

«Хэмилтон заслуживает хорошего пинка. Большую часть гонки в Венгрии он провел, жалуясь на то, что Фернандо Алонсо опасно пилотирует, хотя это было не так. Когда Льюис стал третьим, то на подиуме он стал сочинять что-то про последствия коронавируса. Извини, Льюис, но с таким поведением тебе не стать героем», — сказал Кларксон.

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