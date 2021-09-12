Экс-теннисист Давыденко объяснил, почему Медведеву будет сложно победить в финале US Open

Бывший теннисист Николай Давыденко поделился ожиданиями от финала US Open, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев и серб Новак Джокович, передает «Чемпионат.com».

«Дане будет очень непросто победить. В полуфинале я не увидел у него особо чёткой игры. Он играл не так агрессивно, как может. Слишком много играл в центр, мало атаковал», — сказал Давыденко.

Встреча между Медведевым и Джоковичем пройдет в Нью-Йорке 12 сентября.

Общий призовой фонд турнира составляет $57,5 млн. В прошлом году триумфатором US Open стал представитель Австралии Доминик Тим. В финале он обыграл Александра Зверева со счетом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).

В случае победы на US Open Джокович соберет календарный «Большой шлем». В последний раз в Открытой эре (с 1968 года) это удалось сделать представителю Австралии Роду Лэйверу в 1969 году.

Ранее Медведев решил подарить жене на годовщину победу на US Open.