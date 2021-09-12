Феминистки провели акцию против Роналду

Феминистическая организация Level Up устроила акцию против нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Во время встречи четвертого тура чемпионата Англии против «Ньюкасл Юнайтед» (4:1), которая прошла на стадионе «Олд Траффорд», над ареной пролетел самолет с баннером в поддержку модели Кэтрин Майорги.

Таким образом феминистки хотели привлечь внимание к делу девушки, которая обвиняет португальского футболиста в изнасиловании в 2009 году.

В 2018 году Майорга обвинила форварда сборной Португалии в изнасиловании. По ее словам, инцидент произошел в Лас-Вегасе в 2009 году. Модель заявила, что представители футболиста заплатили ей $375 тысяч за неразглашение информации.

В октябре 2020 года девушка предприняла новую попытку судебных разбирательств с Роналду. Она заявила, что не была способна разобраться в условиях соглашения о неразглашении 2010 года.

Ранее Роналду оформил дубль в первом матче после возвращения в «Манчестер Юнайтед». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.