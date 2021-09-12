Матч КХЛ перенесли из-за концерта стендап-комика Щербакова

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между омским «Авангардом» и «Куньлунь Ред Стар» перенесен, сообщает пресс-служба турнира.

«В связи с обращением руководства «Авангарда» из-за загруженности «Арены Балашиха», а также по согласованию с «Куньлунь Ред Стар», Лига, в соответствии со статьей 56 Спортивного регламента КХЛ, приняла решение о переносе даты матча с 25 сентября на 13 ноября 2021 года», — гласит текст опубликованного заявления.

Отметим, что в этот день в ледовом дворце, где свои домашние матчи проводит омский клуб, пройдет стендап-концерт популярного комика Алексея Щербакова.

Напомним, что подопечные Боба Хартли по итогам сезона-2020/21 впервые стали обладателями Кубка Гагарина.

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