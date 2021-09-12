Экс-президент США Трамп назвал российского боксера Ковалева фантастическим

Бывший президент США Дональд Трамп высоко оценил российского боксера Сергея Ковалева, а также поинтересовался, чем спортсмен занимается сейчас.

Бывший американский лидер попробовал себя в роли комментатора серии боксерских боев, которые проходят в его домашнем штате Флорида. В центральном поединке вечера встретились американец Эвандер Холифилд и бразилец Витор Белфорт.

Трамп до главного поединка вечера вспоминал различные бои и вспомнил встречу Ковалева с мексиканцем Саулем Альваресом, который отправил российского бойца в нокаут в 2019 году в 11-м раунде поединка.

«А что случилось с тем бойцом, с которым он дрался, с русским бойцом, которого я считал фантастическим?.. Что случилось с Сергеем, где он?» — спросил Трамп у напарников. Слова из трансляции приводит РИА «Новости».

Ковалев является бывшим чемпионом по версиям WBA (Super), IBF, WBO в полутяжелом весе. В начале 2021 года он должен был провести встречу с узбекистанцем Бектемиром Меликузиевым, но бой был отменен из-за того, что допинг-проба российского спортсмена показала положительный результат.