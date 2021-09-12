Экс-игрок «МЮ»: Роналду выглядит так, будто совсем не постарел

Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Оуэн Харгривз прокомментировал возвращение португальского форварда Криштиану Роналду в английский клуб.

«Роналду выглядит лучше с тех пор, как мы играли вместе. Криштиану выглядит сильнее и крепче. Я в курсе, что ему скоро 37, но он просто выглядит так, будто совсем не постарел», — приводит слова Харгривза Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Роналду оформил дубль в матче четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Ньюкасл Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным победителем чемпионата Англии и обладателем Кубка чемпионов.

С 2018 года форвард выступал за туринский «Ювентус». Он принял участие в 133 играх во всех турнирах, в которых забил 101 мяч.