Смолов назвал тяжелыми сентябрьские матчи сборной России в отборе ЧМ-2022

Форвард московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов прокомментировал выступление национальной команды в сентябрьских матчах отборочного этапа чемпионата мира — 2022. Об этом сообщает Telesport.

Нападающий назвал тяжелыми прошедшие игры с Хорватией (0:0), Кипром (2:0) и Мальтой (2:0). На вопрос, как он себя чувствует в домашнем матче с самарскими «Крыльями Советов», игрок ответил, что в первом тайме было непросто.

После шести туров отборочного турнира к чемпионату мира — 2022 сборная России с 13 очками занимает второе место в таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обыграл «Крылья Советов» и вышел в лидеры Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Москве на «РЖД Арене», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Франсуа Камано. 9 сентября форвард «железнодорожников» смог покинуть расположение сборной Гвинеи после того, как в стране произошел военный переворот.