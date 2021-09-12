Хавбек «Бешикташа» Пьянич сравнил Месси и Роналду

Хавбек стамбульского «Бешикташа» Миралем Пьянич сравнил португальского нападающего Криштиану Роналду и аргентинского форварда Лионеля Месси, с которыми играл в туринском «Ювентусе» и «Барселоне» соответственно.

«Я играл с двумя инопланетянами – это можно сравнить с завоеванием трофея. Оба игрока разные, но в то же время похожие. Они живут ради того, чтобы соревноваться и побеждать, даже на тренировках.

Роналду волнует каждая мелочь. Однако не подумайте, что Месси не очень усердно работает. У аргентинца есть уникальный дар – все дается ему максимально легко», – приводит слова футболиста Tuttosport.

31-летний хавбек выступал за «Барселону» с сентября 2020 года, он провел 30 матчей в составе сине-гранатовых и не отметился результативными действиями.

Также босниец играл за «Ювентус» с 2016 по 2020 год. За этот период он провел 178 матчей, в которых забил 22 мяча и отдал 41 результативную передачу.

Ранее защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился мнением об уходе португальского нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».