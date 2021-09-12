Неизвестные ограбили дом российской теннисистки Весниной

Российская теннисистка Елена Веснина заявила, что ее дом в Подмосковье был ограблен. Об этом сообщает ТАСС.

В числе прочего злоумышленники похитили ее олимпийские медали. Спортсменка является чемпионом Олимпийских игр — 2016 в Рио-де-Жанейро, а также серебряным призером Игр-2020 в Токио.

«Мы были с супругом на ужине и когда вернулись домой, обнаружили, что украли обе олимпийские медали - золотую и серебряную, драгоценности, взломали сейф», — сообщила теннисистка.

По словам 35-летней россиянки, грабители взломали дверь. При этом они с мужем забыли включить сигнализацию: в момент ограбления она была отключена.

Точную сумму ущерба от ограбления пока не подсчитали.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Открытого чемпионата США.

В матче 1/2 финала вторая ракетка мира Медведев победил канадца Феликса Оже-Альяссима ( 6:4, 7:5, 6:2). Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты.