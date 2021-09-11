Фигуристка Гербольдт считает, что Косторная и Трусова смогут набрать форму к первым стартам сезона

Российская фигуристка Катарина Гербольдт высказалась о результатах первого дня открытых прокатов у девушек перед стартом олимпийского сезона. Она констатировала, что Алена Косторная и Александра Трусова, с помарками показавшие свои короткие программы, испытывают определенные трудности, но у них есть шанс набрать форму к первым соревнованиям.

«Алене Косторной и Саше Трусовой немного сложнее с той точки зрения, что они второй сезон подряд меняют тренера, меняют систему подготовки. Все-таки каждый тренер по-своему видит тренировочный процесс, и очень сложно каждый год перестраиваться. Думаю, нужно дать им время перестроиться, и они еще себя покажут.

Конечно, всегда считается: как задашь темп, так и поедешь. Первый элемент всегда нужно делать, чтобы напор и впечатление изначально были в том направлении, в котором нам всем очень хочется. Но тем не менее, что Косторная, что Трусова уже второй сезон борются с тройным акселем. Я думаю, что они придут в норму, в стабильность к основным стартам. Но, знаете, мне в этом году очень понравился образ Саши Трусовой. Мне кажется, ей эта программа тоже очень подходит. На сегодняшний день мне показалось более ярким по образу выступление Трусовой», — сказала Гербольдт «Газете.Ru».

Открытые прокаты стартовали в Челябинске, во второй день девушки представят произвольные программы. На лед в течение этих двух дней выходят Майя Хромых, Елизавета Нугуманова, Дарья Усачева, Софья Самодурова, Ксения Синицына, Анна Щербакова, Алена Косторная, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева и Камила Валиева.