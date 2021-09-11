Роналду забил первый мяч после возвращения в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил свой первый мяч после возвращения в Английскую премьер-лигу.

36-летний форвард поразил пустые ворота «Ньюкасл Юнайтед» после того, как голкипер «сорок» Фредди Вудмен отбил мяч перед собой после удара Мэйсона Гринвуда.

После первого тайма счет в матче 1:0 в пользу «красных дьяволов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

После трех туров подопечные Оле-Гуннара Сульшера имеют в своем активе семь очков и располагаются на третьей строчке в турнирной таблице.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным победителем чемпионата Англии и обладателем Кубка чемпионов.

С 2018 года форвард выступал за туринский «Ювентус». Он принял участие в 133 играх во всех турнирах, в которых забил 101 мяч.

Ранее сообщалось, что феминистические организации намерены провести акцию протеста против Криштиану Роналду .