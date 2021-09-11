«Локомотив» и «Крылья Советов» объявили составы на матч РПЛ

Московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов» определились со стартовыми составами на матч седьмого тура чемпионата России.

Стартовый состав «Локомотива»: Гильерме, Живоглядов, Едвай, Магкеев, Тикнизян, Бека Бека, Куликов, Петров, Жемалетдинов, Смолов, Керк.

Стартовый состав «Крыльев Советов»: Ломаев, Чернов, Бегич, Горшков, Бейл, Зиньковский, Пруцев, Ежов, Иванисеня, Сергеев, Сарвели.

Встреча между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» пройдет в Москве на «РЖД Арене». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 14.00 мск.

После семи туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «железнодорожники», набравшие 12 очков, располагаются на четвертом месте в турнирной таблице первенства. «Крылья Советов» с семью баллами занимают 11-ю строчку.

Ранее сообщалось, что футболист «Локомотива» Франсуа Камано вернулся в Москву из Гвинеи. Он был вызван в расположение сборной на матч отбора на чемпионата мира — 2022. Однако, накануне в Гвинее случился вооруженный переворот. Сообщалось, что вооруженная группа взяла в заложники президента, приостановила действие конституции и заблокировала все возможности въезда и выезда в страну в течение недели.