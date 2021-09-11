Теннисист Ольховский рассказал, что может помочь Медведеву в финале с Джоковичем

Известный российский теннисист Андрей Ольховский заявил, что ожидает интересный матч между соотечественником Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата США.

«Над одним довлеет перспектива выиграть четыре турнира «Большого шлема» за год, а у второго есть шанс впервые взять титул «Большого шлема», который очень хочется выиграть. И, на мой взгляд, очень много решит психология — как справятся с волнением и тот, и другой.

По игре, которую показали в полуфинале, Джокович очень хороший матч против Зверева отыграл. А Даниил очень цепко и в нужные моменты безошибочно и грамотно сыграл. Очень интересно смотреть, как Даня играет, когда нужно. Здесь уже очень высокий класс и очень высокий уровень.

Даня на турнире лишь один матч выиграл в четыре сета, а все остальные — в три? Я бы не стал обращать на это внимания. Да, все сейчас играют на достаточно хорошем уровне, но, если посмотреть по сетке, может быть, достаточно сильных сеянных игроков и не было. Но это не умаляет того, что Медведев проиграл только один сет. В любом случае, Даня играет очень хорошо, на мой взгляд. Он свежий, что немаловажно, об этом тоже говорили. И финал есть финал. Здесь, как я уже сказал, психология играет очень большую роль.

Что, помимо психологии, может сыграть за Медведева? То давление, которое будет у Джоковича — именно потому, что он может повторить историческое достижение Рода Лейвера. После Лейвера ни одного игрока не было в мире, который выиграл четыре турнира «Большого шлема», — сказал Ольховский «Газете.Ru».

Встреча между лидерами мирового рейтинга пройдет в Нью-Йорке 12 сентября. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 23.00 мск.

Общий призовой фонд турнира составляет $57,5 млн. В прошлом году триумфатором US Open стал представитель Австралии Доминик Тим. В финале он обыграл Александра Зверева со счетом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).

Ранее Джокович заявил, что отнесется к финалу с Медведевым как к последнему матчу в карьере.