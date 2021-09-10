Экс-игрок «Спартака» Ловчев: стыдно за то, что сейчас происходит в команде

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о ситуации в команде, передает Sport24.

«В «Спартаке» сейчас только внутренние дрязги. Мне, воспитанному Николаем Петровичем Старостиным, Симоняном и другими, просто стыдно, что сейчас происходит в «Спартаке», над нами все смеются», — сказал Ловчев.

В сезоне-2021/22 «Спартак» возглавляет португалец Руй Витория. Под его руководством москвичи не смогли пройти в групповой раунд Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей лиссабонской «Бенфике». В шести первых турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» потерпел три поражения и занимает десятое место.

Ранее игрок московского «Спартака» Джордан Ларссон рассказал, что летом им интересовались клубы из Европы.

«Да, предложения были, но какие именно клубы их делали, насколько они были близки к успеху, я не уточнял. «Спартак» решил их не принимать. Но это мой клуб, мой наниматель. У меня контракт с ним, и я должен его уважать», — сказал Ларссон.