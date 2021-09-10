Богословская — о критике Магучих за фото с Ласицкене: кто-то на Украине омаразмел

Бывшая легкоатлетка Ольга Богословская отреагировала на критику украинки Ярославы Магучих за фото с россиянкой Марией Ласицкене, передает RT.

«Магучих и Ласицкене вместе попали в кадр. На соревнованиях такое случается. Меня уже ничего не удивляет. В сумасшедшем доме, например, можно стать свидетелем еще более захватывающих сюжетов. Кто-то на Украине омаразмел», — сказала Богословская.

Ласицкене и Магучих сделали совместную фотографию после соревнований в прыжках в высоту на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Чемпионка Игр-2020 была с флагом Олимпийского комитета России, а завоевавшая бронзу Магучих — с флагом Украины.

Из-за снимка на Могучих обрушилась волна критики со стороны соотечественников.

9 сентября австралийская прыгунья Элинор Паттерсон опубликовала в Instagram фотографию, на которой рядом друг с другом запечатлены Ласицкене и Магучих.

Ранее серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике Иоланда Чен высказалась о травле украинки Ярославы Магучих за совместную фотографию с россиянкой Марией Ласицкене.