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Игрок «Манчестер Сити», обвиняемый в изнасиловании, останется под стражей до января

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Защитник английского «Манчестер Сити» Бенжамен Менди, которого обвиняют в в четырех изнасилованиях и в преступлениях социального характера, останется под стражей до января, передает Manchester Evening News.

Следующее заседание суда назначено на 15 ноября. Рассмотрение дела отложено до недели, которая начнется 24 января. Рассматриваться дело будет около двух с половиной недель.

Менди выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. Он провел за «горожан» 49 матчей, забив два мяча. Также он играл за «Гавр», «Марсель» и «Монако».

Ранее с итальянского нападающего турецкого клуба «Адана Демирспор» Марио Балотелли сняли обвинения в изнасиловании 16-летней девушки. Инцидент произошел в 2017 году, когда Марио встречался с девушкой, которая утверждала, что она является совершеннолетней, но после полового акта раскрыла свой настоящий возраст и стала шантажировать игрока, потребовав 100 тысяч евро за молчание.

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Футбол. Чемпионат Англии
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