Легкоатлетка Чен — о травле украинки Магучих: невозможно комментировать идиотизм

Серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике Иоланда Чен высказалась о травле украинки Ярославы Магучих за совместную фотографию с россиянкой Марией Ласицкене, передает RT.

«Невозможно комментировать идиотизм. Ладно бы Магучих попала в один кадр с Путиным, обнималась с ним и стояла на пьедестале. В такой ситуации реакцию украинцев еще можно было бы понять. Но при чем здесь Ласицкене?» — сказала Чен.

Ласицкене и Магучих сделали совместную фотографию после соревнований в прыжках в высоту на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Чемпионка Игр-2020 была с флагом Олимпийского комитета России, а завоевавшая бронзу Магучих — с флагом Украины.

Из-за снимка на Могучих обрушилась волна критики со стороны соотечественников.

9 сентября австралийская прыгунья Элинор Паттерсон опубликовала в Instagram фотографию, на которой рядом друг с другом запечатлены Ласицкене и Магучих.

Ранее бронзовый призер летних Олимпийских игр 2020 года в прыжках в высоту, украинская легкоатлетка Ярослава Могучих отреагировала на критику из-за новой фотографии с победительницей Игр-2020 Марией Ласицкене.