Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Чемпион мира по футболу Боатенг признан виновным в деле о домашнем насилии 09:44
Малахов заявил о предательстве Борисова из-за места ведущего в «Пусть говорят» 09:41
В России досрочно завершилась продажа туров с кешбэком 09:37
Опрос: работа раздражает почти две трети россиян 09:29
Месси забил 750-й мяч в карьере 09:22
Разработчик рассказал об испытаниях российского легкого танка «Спрут» 09:21
Двух боевиков ликвидировали в Дагестане 09:20
Под Благовещенском нашли свалку с красной икрой 09:10
Стало известно, сколько россиян меняют смартфон не по своей воле 09:00
Сотрудники полиции спасли 10-летнюю школьницу от пристававшего мужчины в Ленобласти 08:59
Бесплатная ставка 1000 р.

Впервые за 22 года в финал турнира «Большого шлема» вышли теннисистки моложе 20 лет

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Впервые с 1999 года в финале турнира «Большого шлема» встретятся теннисистки младше 20 лет.

В ночь на 10 сентября в полуфинале Открытого чемпионата США 19-летняя канадка Лейла Фернандес одержала победу над второй ракеткой мира белорусской спортсменкой Ариной Соболенко (7:6, 4:6, 6:4), а 18-летняя представительница Британии Эмма Радукану, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, обыграла гречанку Марию Саккари (6:1, 6:4). Финал пройдет 11 сентября.

В 1999 году в финале турнира «Большого шлема» 17-летняя Серена Уильямс одержала победу над 18-летней Мартиной Хингис.

US Open проходит в Нью-Йорке с 30 августа по 12 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет более $27 млн. Действующей победительницей турнира является японская теннисистка Наоми Осака.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале Открытого чемпионата США обыграл голландца Ботика Ван Де Зандсхулпа со счетом 6:3, 6:0, 4:6, 7:5.

Теннис. US Open. 1/2 финала
Лейла Фернандес (Канада) — Арина Соболенко (Белоруссия) — 7:6, 4:6, 6:4

Эмма Радукану (Великобритания) — Мария Саккари (Греция) — 6:1, 6:4

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Согласовали все программы: о чем договорились Путин и Лукашенко
Президенты России и Белоруссии согласовали 28 союзных программ
«Люди падали как дождь»: как произошла крупнейшая авиакатастрофа Югославии
45 лет столкновению двух самолетов над Загребом
И снова рекорд. Стоимость газа в Европе впервые превысила $700
Цены на газ установили новый максимум на лондонской бирже
В Москве проходит церемония прощания с Евгением Зиничевым
Месси забил 750-й мяч в карьере
Инфекционист назвал прививки, нужные россиянам
Двух боевиков ликвидировали в Дагестане
Новости и материалы
Чемпион мира по футболу Боатенг признан виновным в деле о домашнем насилии
Малахов заявил о предательстве Борисова из-за места ведущего в «Пусть говорят»
В России досрочно завершилась продажа туров с кешбэком
Опрос: работа раздражает почти две трети россиян
Разработчик рассказал об испытаниях российского легкого танка «Спрут»
Под Благовещенском нашли свалку с красной икрой
Стало известно, сколько россиян меняют смартфон не по своей воле
Сотрудники полиции спасли 10-летнюю школьницу от пристававшего мужчины в Ленобласти
Экс-глава ФИФА назвал политизированным решение WADA по российским спортсменам
Олимпийским чемпионам продлили карантин перед встречей с Путиным
Байден обязал госслужащих и работников компаний проходить вакцинацию от COVID-19
Психиатры рассказали, как снизить риск тревожного расстройства
На генерала Минобороны завели уголовное дело за эксплуатацию солдат на дачных участках
Ученые научились выявлять последствия коронавируса по роговице глаза
Палеонтологи объяснили, зачем тираннозавры грызли друг другу морды
Каждому третьему россиянину не хватает времени на семью из-за подработки
Названы города, в которых россияне чаще всего бронировали отели этим летом
Под Саратовом двое избили мужчину из-за 700 рублей и получили 8 лет на двоих
Все новости
«Уничтожителю Крымского моста» ищут новые цели
Зачем Украина модернизирует устаревший ракетный комплекс «Нептун»
Первый взгляд на новый God of War: главное из показа PlayStation
Sony впервые показала кадры из God of War: Ragnarok
«Господин Муса не имеет права на «Бураны»
Власти Казахстана намерены отсудить у частной компании корабль «Буран»
В Кремле рассказали о попытках вмешательства в российские выборы
Песков: риски вмешательства в выборы в Госдуму извне действительно есть
«Оживление мертвых»: что предлагают в российских криокомпаниях
Биолог оценил эффективность крионирования тела после смерти
«Пусть Певцов попробует себя в стендапе»
Деятели культуры ответили Певцову на предложение о цензуре в искусстве
Харизма, сбивающая с ног: Адаму Сэндлеру — 55
«Потепление в выходные нельзя назвать бабьим летом»
Синоптик рассказал об обвале полярного холода в Москве на следующей неделе
Актер и автомобильный фанат: эксклюзивный гараж Жан-Поля Бельмондо
Наследникам Жан-Поля Бельмондо достанутся коллекционные автомобили
«Найдет для возрождения место, где нет порядка»
Эксперты оценили возможность воссоздания «Аль-Каиды*» в Афганистане
Холодный август: в Москве начали дешеветь новостройки
Риелторы зафиксировали снижение цен на новостройки в столице
«Использовали плиту как своего рода костер»
В чем причины взрыва в Ногинске и как избежать его повторения в будущем
На Западе и в Арктике: около 200 тысяч военных примут участие в совместных учениях
В России и Белоруссии стартовали учения «Запад-2021»
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях