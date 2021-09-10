Впервые за 22 года в финал турнира «Большого шлема» вышли теннисистки моложе 20 лет

Впервые с 1999 года в финале турнира «Большого шлема» встретятся теннисистки младше 20 лет.

В ночь на 10 сентября в полуфинале Открытого чемпионата США 19-летняя канадка Лейла Фернандес одержала победу над второй ракеткой мира белорусской спортсменкой Ариной Соболенко (7:6, 4:6, 6:4), а 18-летняя представительница Британии Эмма Радукану, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, обыграла гречанку Марию Саккари (6:1, 6:4). Финал пройдет 11 сентября.

В 1999 году в финале турнира «Большого шлема» 17-летняя Серена Уильямс одержала победу над 18-летней Мартиной Хингис.

US Open проходит в Нью-Йорке с 30 августа по 12 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет более $27 млн. Действующей победительницей турнира является японская теннисистка Наоми Осака.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале Открытого чемпионата США обыграл голландца Ботика Ван Де Зандсхулпа со счетом 6:3, 6:0, 4:6, 7:5.

Теннис. US Open. 1/2 финала

Лейла Фернандес (Канада) — Арина Соболенко (Белоруссия) — 7:6, 4:6, 6:4

Эмма Радукану (Великобритания) — Мария Саккари (Греция) — 6:1, 6:4