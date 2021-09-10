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«Рубин» подтвердил задолженность перед «Ак Барс Ареной»

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Максим Богодвид/ РИА «Новости»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов подтвердил у клуба имеется задолженность в ₽40 млн перед «Ак Барс Ареной».

«Да, это правда. Акты еще не подписаны, у нас непонятная арендная стоимость. Она выше, чем должна быть», — приводит слова Сайманова ТАСС.

Сайманов заявил, что аренда поля для казанской команды составляла ₽3,8 млн за один день матча, а средние цены по стране — ₽2,4 млн. Также гендиректор отметил, что клуб не согласен с такой суммой и просит стадион снизить цену, так как качество газона оставляет желать лучшего.

«Ак Барс Арена» была построена в 2013 году. На стадионе проходили церемонии открытия и закрытия XXVII Всемирной летней Универсиады в Казани, церемония открытия чемпионата мира WorldSkills 2019, чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, матчи Кубка конфедераций по футболу 2017 года, а также чемпионата мира 2018 года. В 2023 году сооружение примет Суперкубок УЕФА 2023.

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал качество поля на стадионе «Ак Барс Арена».

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