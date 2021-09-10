Агуэро: Месси будет жить в Барселоне

Форвард Серхио Агуэро заявил, что Лионель Месси будет жить в Барселоне, несмотря на свой переход из каталонского клуба в «Пари Сен-Жермен».

«Говорил с Месси во время переговоров. А затем произошел его отъезд, и я был шокирован. Без сомнения, я бы все равно подписал контракт с «Барсой». Я разговаривал с ним, и он ясно дал понять, что снова будет жить в Барселоне. Надеюсь, все пройдет хорошо», — сказал Агуэро в интервью RAC1.

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

Месси является воспитанником «Барселоны». Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

Ранее Агуэро, говоря о своем переходе в «Барселону», заявил, что «любой игрок готов отказаться от денег, чтобы играть в каталонском клубе».