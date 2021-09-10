Президент «Барселоны» намерен подать в суд на своего предшественника

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет подать в суд на своего предшественника Хосепа Марии Бартомеу по поводу его управлением каталонским клубом. Об этом сообщает El Confidencial.

По информации источника, Лапорта готов привлечь Бартомеу и его совет директоров к ответственности через суд по поводу их недобросовестного управления клубом. Лапорта требует объяснения убытков в размере € 487 млн. С этой целью президент «Барселоны» нанял адвоката по уголовным делам Хосепа Рамона Сорни для расследования дела.

Напомним, что Бартомеу был уволен из «Барселоны» осенью прошлого года. Функционер столкнулся с критикой на фоне неудачных результатов и стремления капитана команды Лионеля Месси покинуть клуб. В марте Бартомеу даже был арестован после обысков в офисе «Барселоны» в связи с деятельностью каталонского клуба в соцсетях.

Ранее Жоан Лапорта заявил, что проект Европейской Суперлиги еще жив.