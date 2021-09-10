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FINA хочет видеть на Олимпиаде дуэты мужчин и женщин в синхронном плавании

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Reuters

Президент Международной Федерации плавания (FINA) Хусейн Аль-Мусаллам заявил, что в будущем соревнования смешанных дуэтов в синхронном плавании должны войти в программу Олимпиады.

«Микс-дуэты в будущем обязательно должны быть в программе Олимпийских игр, — сказал глава FINA в кулуарах форума «Россия — спортивная держава». — Эта дисциплина есть на всех наших официальных соревнованиях, это зрелищный вид программы. Мы считаем, что он должен быть на Олимпийских играх. Мы делаем всё для этого. Когда это может произойти? Хотелось бы, чтобы как можно раньше. Но такая работа ведется», — приводит слова Аль-Мусаллама ТАСС.

Впервые данная дисциплина появилась в программе чемпионата мира на турнире 2013 года в Казани.

Ранее судья международной категории Александр Веденин поделился мнением, чего ждать российским фигуристам от судей на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

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