Почетный президент РФС прокомментировал возможное проведение ЧМ раз в два года

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал идею Международной федерации футбола (ФИФА) проводить чемпионат мира раз в два года.

«Не исключено, что престиж чемпионата мира по футболу снизится. Число его участников и так расширили до 48 команд. Представьте, сколько турнир будет проходить по времени, какого уровня там будет конкуренция. И кому в конце концов будут нужны эти матчи? Возможно, интерес к подобному первенству поначалу будет высоким, но быстро упадет — причём не только у болельщиков, но также у коммерческих структур и телевидения», — приводит слова Колоскова RT.

В настоящее время чемпионат мира проводится раз в четыре года. В мае сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) намерена рассмотреть вариант проведения чемпионата мира каждые два года, который был предложен Саудовской Аравией.

Ближайшее первенство мира пройдет в 2022 году в Катаре. В последний раз на нем выступят 32 команды. На чемпионате мира — 2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике, ожидается выступление 48 сборных.

Ранее спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич критично высказался об идее проводить чемпионата мира по футболу каждые два года.