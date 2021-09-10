Стало известно, когда перенесший сердечный приступ Эриксен сможет начать тренировки

Полузащитник «Интера» и сборной Дании Кристиан Эриксен может начать легкие тренировки в октябре. Об этом сообщает Passione Inter.

По информации источника, датчанин ожидает вердикта врачей и через месяц может приступить к базовым физическим нагрузкам – использованию велотренажера, бегу, легкой работе с мячом.

Эриксен будет тренироваться в Дании, так как в Италии установлены строгие ограничения на работу с имплантированным дефибриллятором.

Напомним, во время матча первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии (0:1) Эриксен потерял сознание прямо на поле. Врачи реанимировали его более десяти минут, после чего его доставили в больницу. Позднее стало известно, что он перенес остановку сердца. В госпитале ему установили кардиостимулятор. Пока неизвестно, сможет ли он вернуться в футбол.

Ранее врачи, спасшие жизнь полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену и капитан национальной команды Симон Кьер получили президентскую награду Союза европейских футбольных ассоциаций.