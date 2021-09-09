Наставник «Ромы» Моуринью назвал Шомуродова одним словом

Наставник итальянской «Ромы» Жозе Моуринью описал одним словом узбекского игрока своей команды Эльдора Шомуродова.

«Топ», — написал Моуринью в Instagram «Ромы».

В чемпионате итальянской Серии А сезона-2020/21 в составе «Дженоа» Шомуродов сыграл 31 матч, сумев отличиться восемь раз, и отдать одну голевую передачу. За сборную Узбекистана нападающий сыграл 31 матч, в которых забил 14 мячей и отдал одну результативную передачу.

За всю карьеру Шомуродов провел 246 игр, в которых ему удалось отличиться 61 раз, а также отдать 13 голевых пасов.

Ранее сообщалось, что нападающий римской «Ромы» и сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов отметился результативной передачейhttps://www.gazeta.ru/sport/news/2021/08/23/n_16418384.shtml в матче первого тура Серии А против «Фиорентины». Экс-игрок «Ростова» появился на поле во второй половине встречи и на 79-й минуте ассистировал Джордану Верету. Нападающий вывел француза один на один с голкипером, тот поразил дальний угол ворот.